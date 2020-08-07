 
مباشر

مصر: 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة

أخبار العالم العربي

مصر: 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة
Facebook@egypt.mohp
متعافون من فيروس كورونا في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ohf0

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الجمعة، تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

إقرأ المزيد
الصحة المصرية: 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة
الصحة المصرية: 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد مجاهد، أن تسجيل حالات الإصابة الجديدة جرى ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

مصر: 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة
Facebook@egypt.mohp
البيانات الأخيرة الخاصة بجائحة كورونا في مصر

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 95147 حالة من ضمنهم 50553 حالة تم شفاؤها، و4971 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 1655 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وشفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 50553 حالة حتى اليوم.

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا