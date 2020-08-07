ترامب يؤكد لميشال عون عزمه المشاركة في مؤتمر باريس لدعم لبنان

أكد ‏الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، للرئيس اللبناني ميشال عون، عزمه المشاركة في مؤتمر باريس الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم لبنان.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس ترامب أكد للرئيس عون أنه سيشارك في مؤتمر باريس الذي دعا إليه ماكرون لدعم لبنان وتقديم مساعدات عاجلة له.

وأفادت بأن الرئيس عون تلقى اتصالا هاتفيا من دونالد ترامب قدم خلاله تعازيه والشعب الأمريكي بضحايا الإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، مؤكدا وقوفه إلى جانب لبنان في هذه الظروف وأن مساعدات عاجلة سترسل إلى لبنان للتضامن مع شعبه.

الرئيس عون تلقى قبل قليل اتصالا هاتفيا من الرئيس الاميركي دونالد ترامب قدم خلاله تعازيه والشعب الاميركي بضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، مؤكدا وقوفه الى جانب لبنان في هذه الظروف وان مساعدات عاجلة سترسل الى لبنان للتضامن مع شعبه — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 7, 2020

وشكر عون الرئيس ترامب على تضامنه والدعم الذي تقرر للبنان، شارحا ظروف الانفجار والخسائر التي لحقت بالأرواح والبنى التحتية والدمار الذي حل ببيروت.

وأفاد عون بأنه بلاده تحتاج إلى العمل سويا للمحافظة على استقرار لبنان الأمني والاجتماعي والتعاون في سبيل النهوض به، مشددا على أن مسيرة الإصلاحات قائمة ويعمل على تنفيذ العديد منها.

كما قال إنه يأمل التعاون سويا في محاربة الفساد الحقيقي ومحاسبة الفاسدين.

وصرح الرئيس عون بأنه يأمل أيضا أن تساعد الولايات المتحدة في إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية.

الرئيس عون للرئيس ترامب: نأمل ان تساعد الولايات المتحدة في انهاء ملف ترسيم الحدود البحرية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 7, 2020

المصدر: RT