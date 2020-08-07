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إدارة ميناء عدن تكشف حقيقة وجود حاوية محملة بنترات الأمنويوم على أرصفتها

أخبار العالم العربي

إدارة ميناء عدن تكشف حقيقة وجود حاوية محملة بنترات الأمنويوم على أرصفتها
Reuters
ميناء عدن اليمني
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أصدرت الدائرة الإعلامية لميناء عدن في اليمن، اليوم الجمعة، بيانا نفت من خلاله ما تردد عن وجود 140 حاوية محملة بنترات الأمنويوم بميناء عدن محتجزة منذ 3 سنوات.

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وقالت في البيان: "لقد طالعت الدائرة الإعلامية لميناء عدن ما نشر حول وجود كمية من مادة نترات الأمونيوم في مساحات ميناء عدن، وعليه فإن الدائرة الإعلامية تنفي نفي تاما وجود أي شحنة تحتوي على نترات الأمونيوم وإنما يعد ما نشر تحريف وتزييف للحقائق".

وأضافت الدائرة الإعلامية أنه وحسب الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لإجراءات عمل ميناء عدن في كل مرافقة وقطاعاته، فإنه يحظر قبول مناولة وخزن أي شحنات تصنف بحسب التصنيف العالمي للمواد الكيمائية "تصنيف رقم 1" وهي المواد المتفجرة، و"التصنيف رقم 2" والتي تحتوي على المواد المشتعلة، وكذلك "التصنيف رقم 7" للمواد المشعة.

وأكدت إدارة الميناء أن أرصفة محطة الحاويات تحتوي على مادة اليوريا (UREA 46%) العضوية والتي تستخدم كأسمدة زراعية وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة ولا تحظر عملية نقلها أو خزنها.

ودعت الدائرة الإعلامية إلى تحري الدقة قبل نشر المعلومات وعدم بث الرعب خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد.

إدارة ميناء عدن تكشف حقيقة وجود حاوية محملة بنترات الأمنويوم على أرصفتها
RT
الدائرة الإعلامية

المصدر: RT

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