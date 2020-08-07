توقيف مسؤولين لبنانيين بخصوص التحقيقات في انفجار بيروت

قال مراسل RT في لبنان اليوم الجمعة، إن جهاز القضاء أصدر أوامر باعتقال مسؤولين لبنانيين بخصوص التحقيقات في ملابسات انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء.

وأفاد مراسلنا بأنه تم توقيف مدير عام الجمارك بدري ضاهر، وإبقاؤه رهن التحقيق ومتابعة التحقيقات في ملابسات الانفجار.

كما تم أيضا توقيف مدير مرفأ بيروت حسن قريطم، بالإضافة إلى مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، ووضعه رهن التحقيقات.

وذكرت قناة "LBCI"اللبنانية في وقت سابق أن عدد الموقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت ارتفع إلى 19.

ويوم الثلاثاء 4 أغسطس، هز انفجار عنيف مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها، كما لقي 154 شخصا مصرعهم.

المصدر: RT