لبنان.. تسجيل 279 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، تسجيل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بين مقيمين ووافدين 5951 حالة.

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أن "الحالات الجديدة التي سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 261 ضمن المقيمين و 18 ضمن الوافدين".

وأشارت إلى أن "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 2042، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 70، إذ لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".

pic.twitter.com/duFckONF2S — Ministry of Public Health - Lebanon (@mophleb) August 7, 2020

المصدر: وزارة الصحة اللبنانية