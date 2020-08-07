 
مباشر

الاتحاد الأوروبي يحذف بلدا عربيا آخر من قائمة الدول التي يسمح لمواطنيها بدخول أوروبا

أخبار العالم العربي

الاتحاد الأوروبي يحذف بلدا عربيا آخر من قائمة الدول التي يسمح لمواطنيها بدخول أوروبا
Reuters AWI
أعلام الاتحاد الأوروبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ohdk

لم يدرج مجلس الاتحاد الأوروبي المغرب ضمن القائمة المحدثة اليوم الجمعة، للدول التي يسمح لمواطنيها بدخول أوروبا.

وتضمن التحديث الجديد 11 دولة فقط يسمح لمواطنيها بدخول دول الاتحاد، وهي أستراليا، وكندا، وجورجيا، واليابان، ونيوزيلندا، ورواندا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتونس، وأوروغواي، فضلا عن الصين مع اشتراط المعاملة بالمثل.

وكانت القائمة استثنت الجزائر في آخر تحديث لها.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في 30 يونيو الماضي، عن التوصل إلى قائمة للدول التي سترفع عنها قيود السفر المتبادل، ابتداء من الأول من يوليو، وذلك بعد إغلاق دام لأكثر من ثلاثة أشهر لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وضمت القائمة 14 دولة منها دول عربية مثل تونس والمغرب والجزائر، في حين منعت بروكسل مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وأشار المجلس إلى أن سفراء الدول الأعضاء سيناقشون الدول المدرجة كل أسبوعين لمراقبة تطورات تفشي الوباء في البلدان.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا