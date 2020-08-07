ثالث حالة وفاة بـ"كوفيد 19" في شمال شرقي سوريا

أعلن الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" لشمال شرقي سوريا عن حالة وفاة جديدة بوباء كورونا في شمال شرقي سوريا عصر اليوم الجمعة.

وأوضح مصطفى أن الوفاة هي للحالة المعلن عنها سابقا في تل كوجر بإقليم الجزيرة. وأضاف أن المتوفى هو رجل في الرابعة والخمسين من العمر.

وتعتبر حالة الوفاة هذه الثالثة من ضمن الإصابات المعلن عنها سابقا.

وفي وقت سابق، أعلنت "الإدارة الذاتية" لشمال شرقي سوريا تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها بشمال شرقي سوريا.

وقالت في بيان إنه "تم تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 66 حالة".

وأوضحت أن الحالات الاثنتي عشرة تتوزع في محافظة الحسكة 9 حالات (8 في القامشلي، 1 في اليعربية)، والرقة 3 حالات وهي لـ4 نساء وثمانية رجال.

المصدر: RT