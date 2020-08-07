لبنان.. تعليق مشانق في الساحات لمحاسبة المسؤولين عن انفجار المرفأ

علق ناشطون لبنانيون المشانق في ساحات بيروت وطرابلس، كدعوة منهم لمحاسبة المسؤولين عن الانفجار الذي وقع في المرفأ وخلف أكثر من 150 قتيلا وآلاف المصابين.

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وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن بعض الشبان قاموا برفع منصة المشانق في ساحة النور بطرابلس.

كما رفع ناشطون، اليوم الجمعة، قرب تمثال الشهداء في وسط بيروت، منصة عليها مشنقة في مشهد تعبيري للمطالبة بمحاسبة المسؤولين.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أكد أن هدفه تبيان حقيقة انفجار مرفأ بيروت من خلال التحقيق الجاري، مشددا على تحقيق العدالة وعلى أنه ما من أحد يمكنه أن يدفعه باتجاه الخطأ أو يمنعه من كشف الحقائق، معتبرا أن المطالبة بتحقيق دولي مضيعة للوقت.

وقال: "في هذه القضية لن يكون هناك صغير أو كبير، بل ستكون أبواب المحاكم كلها مفتوحة أمام الكبار والصغار على حد سواء".

في المقابل، طالب سياسيون لبنانيون، بينهم وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وسعد الحريري رئيس الحكومة السابق، وسمير جعجع رئيس حزب القوات، بلجنة تحقيق دولية بالانفجار لعدم ثقتهم بالحكومة وأجهزتها.

المصدر: وكالات