الأمم المتحدة تدين غارات جوية في اليمن أسفرت عن مقتل أطفال

قالت الأمم المتحدة إن عددا كبيرا، لكنه غير مؤكد، من المدنيين من بينهم أطفال قتلوا في ضربات جوية في شمال اليمن أمس الخميس.

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى أن التقارير الميدانية تفيد بأن 9 أطفال قتلوا وأصيب 7 آخرون، كما أصيبت امرأتان في الضربات الجوية التي نفذت في محافظة الجوف.

وقالت وزارة الصحة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، إن تسعة أطفال قتلوا بينما أصيب 12 من الأطفال والنساء في عدد من الضربات التي نفذتها طائرات التحالف العربي في الجوف.

وقال مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث: "أعيد إلى أذهان جميع الأطراف أنهم ملتزمون، وفق القانون الدولي، بحماية المدنيين والأهداف المدنية. نواصل العمل مع الأطراف للتوصل إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد".

وفي الشهر الماضي، رُفع التحالف، الذي يحصل على أسلحة ومعلومات مخابرات من حلفاء في الغرب من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا، من قائمة سوداء للأمم المتحدة بعد سنوات من اتهامه للمرة الأولى بقتل وإصابة أطفال في اليمن.

المصدر: "رويترز"