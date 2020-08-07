أول دعوى قضائية لأحد المتضررين ضد المسؤولين عن انفجار بيروت

تقدم رجل الأعمال اللبناني مرعي أبو مرعي صاحب الباخرة السياحية "أورينت كوين"، بدعوى قضائية "ضد كل المسؤولين ومسببي الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت.

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وتعتبر دعوى أبو مرعي الأولى من نوعها، وقد تفتح الباب على دعاوى أخرى لمتضررين كثر من الانفجار.



وقال أبو مرعي الذي غرقت باخرته السياحية "أورينت كوين" وسقط من طاقمها قتيلان و7 جرحى كانوا على متنها: "إن الدعوى القضائية هي ضد كل المسؤولين من أعلى الهرم إلى أسفله، الذين تسببوا بالانفجار الهائل، وقناعتنا التامة أنه يجب على كل واحد تسبب بذلك أن ينال عقابه الرادع، وهي أيضا لحفظ دماء الشهداء والجرحى وحقوق المتضررين".



وطالب بتحقيق "عادل وسريع وشفاف، وإعلان النتائج بأسرع وقت ممكن من دون مماطلة أو تسويف أو إخفاء للحقائق"، داعيا الدولة إلى "التعويض عن المتضررين سريعا من أجل النهوض مجددا".

وأدى الانفجار الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء إلى "سقوط أكثر من 150 شهيدا و5000 آلاف جريح، إضافة الى أضرار جسيمة في الممتلكات والمعدات تقدر بمليارات الدولارات".

المصدر: الوطنية للإعلام