اندلاع حريق بمرفأ بيروت واستقدام آليات إضافية وكلاب لاستكمال عمليات البحث

أفادت وسائل إعلام لبنانية باندلاع حريق في مرفأ بيروت مع تواصل عمليات رفع الأنقاض، فيما تم استقدام آليات ومعدات إضافية والكلاب المدربة إلى الموقع.

إقرأ المزيد

وقالت قناة "LBCI" إنه تم استقدام آليات ومعدات إضافية والكلاب المدربة إلى موقع الانفجار في مرفأ بيروت، مشيرة إلى أن أعمال رفع الأنقاض والبحث عن المفقودين تتواصل بمشاركة فرق روسية وإيطالية وفرنسية وبرازيلية وقطرية.

من جهتها، أفادت قناة "MTV" بأن حريقا اندلع في المرفأ عصر اليوم، رغم تمكن فرق الدفاع المدني سابقا من إخماد الحريق الذي اندلع جراء الانفجار، وذلك بسبب انقلاب إحدى الحاويات ووجود جمر تحتها.

ونقلت القناة عن مسؤولين أمنيين قولهم إن "بقعة جديدة يتم التفتيش فيها في المرفأ بعد معلومات عن إمكان وجود أشخاص لا يزالون مفقودين".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية