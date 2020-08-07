مسؤول إيراني: تصريحات ماكرون تدخل في شؤون لبنان وعليه الاعتذار
اعتبر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته أمس إلى بيروت تدخلا في شؤون لبنان.
وذكر رضائي، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة، أن تصريحات ماكرون "أعطت بعدا إضافيا" إلى المحنة التي وقع فيها الشعب اللبناني في ظل الانفجار المدمر الذي هز الثلاثاء مرفأ بيروت.
سخنان مکرون داغ دیگری بر داغهای مردم لبنان گذاشت.— محسن رضایی (@ir_rezaee) August 7, 2020
مکرون در اظهاراتی مداخله جویانه بهجای کمک به مشخص شدن عوامل انفجار #بیروت به دنبال تغییر سیاسی و ایجاد بیثباتی در لبنان است#مکرون باید از مردم لبنان عذرخواهی کند. https://t.co/B0Lz3l2syR
وتابع المسؤول الإيراني: "بدلا عن المساعدة في تحديد المسؤولين عن انفجار بيروت، يسعى ماكرون إلى إيجاد تغيير سياسي وزعزعة استقرار لبنان".
واختتم رضائي تغريدته بالقول: "ينبغي لماكرون الاعتذار إلى اللبنانيين".
وأصبح ماكرون أول زعيم أجنبي يزور بيروت بعد الانفجار الذي يعد الأقوى في تاريخ العاصمة اللبنانية، حيث تعهد بتقديم مزيد من الدعم إلى لبنان، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة في سبيل محاربة الفساد وإطلاق إصلاحات سياسية واسعة في البلاد.
المصدر: RT