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الصحة العراقية: عدم الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا سيؤدي إلى نتائج وخيمة

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الصحة العراقية: عدم الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا سيؤدي إلى نتائج وخيمة
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مركز صحي في العراق
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حذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، المواطنين من استمرار "التهاون وعدم الالتزام" بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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وقالت "الصحة" في بيان صحفي: "لطالما بينت الوزارة أن تهاون المواطن بتنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والمستندة إلى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية ستؤدي إلى زيادة كبيرة بنسبة الإصابات، وهذا التهاون تسبب فعلا بزيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة".

وأضاف البيان أن الوزارة اتخذت "الإجراءات الجادة" في مجال مكافحة الجائحة، "من خلال زيادة أعداد الأسرة المخصصة لرقود مرضى كورونا وتوفيرها أعدادا كبيرة من أجهزة التنفس الاصطناعي، وكذلك زيادة أعداد المختبرات التشخيصية وتوفيرها كافة الأدوية والمستلزمات الطبية المستخدمة ضمن البروتوكولات العلاجية العالمية، والتي أقرتها اللجان الاستشارية المختصة".

مع ذلك، فقد حذرت الوزارة المواطنين من أن "استمرار التهاون وعدم الالتزام سيؤدي إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها واحتمال للتفشي الواسع للوباء".

ودعت الوزارة "الجهات المعنية ورجال الدين وشيوخ العشائر والمنظمات المجتمعية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة" إلى القيام بالدور المطلوب "من خلال حث المواطنين على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار هذا الفيروس من خلال التوعية لارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بكافة أشكالها".

وأشار البيان إلى أن "تحقيق النصر النهائي على هذا الوباء يكون بالالتزام بتوصيات وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فيما يخص الإجراءات الوقائية من قبل المواطن أولا والجهات الأخرى ثانيا".

وخاطبت الوزارة العراقيين قائلة: إن "السيطرة على الوباء هو قراركم".

المصدر: RT

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