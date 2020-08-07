بوتين: سنفكر في فعل المزيد لمساعدة اللبنانيين بعد انفجار بيروت

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة عن نية موسكو تقديم المزيد من الدعم إلى لبنان، بعد الانفجار المدمر الذي هز مؤخرا مرفأ بيروت.

ووصف بوتين في اجتماع عقده مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي، انفجار بيروت بأنه حادثة مأساوية، مشيرا إلى أن مجموعة تم تشكيلها من عناصر وزارتي الطوارئ والصحة الروسيتين بتوجيهات منه قد وصلت إلى المدينة.

وتابع الرئيس: "قد شرع زملاؤنا بالعمل في العاصمة اللبنانية بعد انفجار المرفأ، وسنفكر في فعل المزيد لمساعدة الناس في هذا البلد".

وهز الانفجار الذي يعد الأقوى في تاريخ بيروت العاصمة اللبنانية الثلاثاء الماضي، ويعد أن سببه يكمن في امتداد حريق نشب داخل مرفأ المدينة إلى مستودع كانت شحنة كبيرة من مادة نترات الأمونيوم شديدة القابلية للاشتعال والانفجار مخزنة فيه منذ عام 2013، رغم تحذيرات الخبراء للمسؤولين في المرفأ.

وأسفر الانفجار، حسب آخر البيانات، عن مقتل 154 شخصا على الأقل وإصابة خمسة آلاف، بالإضافة إلى أضرار مادية هائلة لحقت بالمدينة.

المصدر: RT