السودان.. تعرض موكب مجلس السيادة الانتقالي لحادث مرور (صورة)

تعرض موكب عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، صديق تاور، والوفد الاتحادي المتجه لمدينة حلفا الجديدة، لحادث تصادم بمدينة القضارف، اليوم الجمعة، دون وقوع إصابات.

وأفاد موقع "الانتباهة" بأن الحادث نجم عن تصادم سيارتين من سيارات الوفد مع أخرى بالطريق كانت تقل ممثل وزارة الداخلية، الصادق علي إبراهيم، وسيارة أخرى تقل جمعة كندة، مستشار رئيس الوزراء للسلام، ووجدي صالح، ممثل "قوى إعلان الحرية والتغيير".

RT

المصدر: "الانتباهة" + RT