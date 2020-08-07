بعد فترة استقرار.. الإصابات بكورونا تعاود الارتفاع في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 285793 إصابة.

وأشارت الوزارة في موجزها اليومي الخاص بمتابعة كورونا في السعودية، إلى إنه "تم تسجيل 38 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3093 حالة وفاة، منذ بداية تفشي الوباء في المملكة".

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 1859 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 248948 شخصا.

وكشفت الوزارة، أن "عدد الحالات النشطة بلغ 33752 ، والحالات الحرجة 1892 حالة.

وتشير الأرقام المعلنة اليوم، إلى أن المنحنى الوبائي في البلاد سجل صعودا، بعد أن كان طيلة الفترة الماضية، يسجل انخفاضا مضطردا، حيث أعلن عن تسجيل 1402 إصابة بالوباء أمس الخميس، مقابل 1389 إصابة الأربعاء و1342 إصابة الثلاثاء، و1258 إصابة الاثنين.

ومن جهة الوفيات، شهدت انخفاضا نسبيا في الايام الأخيرة، حيث أعلن أمس الخميس عن تسجيل 35 وفاة، و36 وفاة الأربعاء.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1567) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (38) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1859) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (248,948) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/9f1zF0PQXh — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 7, 2020



المصدر: RT