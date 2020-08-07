العراق.. القبض على "أبو خطاب" الذي قتل نحو 150 مدنيا في عملية واحدة (صورة)

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على "إرهابي" فجر عجلة مفخخة راح ضحيتها ما يقارب 150 مدنيا.

وذكرت المديرية العامة في بيان صحفي، أن "مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة ديالى وبغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية نفذت عملية استخباراتية أسفرت عن القبض على الإرهابي المكنى (أبو خطاب)".

RT

وأضاف البيان، أن "الارهابي المذكور يعمل بما يسمى مفرزة قاطع بلدروز بديالى، وهو متهم بتفجير عجلة مفخخة في سوق ناحية خان بني سعد عام 2008 راح ضحيتها ما يقارب 150 شهيدا من أهالي الناحية".

وأشار البيان إلى أن "عملية القبض تمت بعد متابعته من محافظة ديالى والإطاحة به في منطقة الدورة ضمن العاصمة بغداد، ليتم تدوين أقواله، حيث اعترف بقيامه بجريمته، وتمت إحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل".

المصدر: RT