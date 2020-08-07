مقتل شابة فلسطينيه برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

أعلنت وزارة الصحة في رام الله اليوم الجمعة، عن وفاة داليا أحمد سليمان سمودي (23 عاما)، متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص الجيش الإسرائيلي، في منطقة الجبريات بجنين.

وأفادت بأن "الفتاة أصيبت في صدرها واخترقت الرصاصة الكبد والبنكرياس والشريان الأبهر، وأجريت لها عمليات جراحية وأدخلت إلى العناية المكثفة، إلى أن أعلن عن استشهادها".

يشار إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي قد استهدفت الفتاة في حي الجابريات بجنين شمال الضفة الغربية، كما أطلقت النار صوب سيارة إسعاف، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان عقب اقتحام المدينة.

وأفاد مدير إسعاف جمعية الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي، بأن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على سيارة إسعاف تابعة لمركز إسعاف جنين بشكل مباشر، حيث اخترقت رصاصتان السيارة، وذلك لدى محاولتها تقديم الإسعاف الأولي للمصابة.

المصدر: RT