قطر.. تسجيل 291 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الجمعة، تسجيل 291 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في الإمارة إلى 112 ألفا و93 حالة.

وأشارت الوزارة أيضا إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين تبلغ أعمار أصحابهما 64 عاما و75 عاما، وكانا قد تلقيا الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 178 وفاة.

وأكدت الوزارة، شفاء 311 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في قطر إلى 109142 شخصا.

ونوهت بأنه "تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل، وأنهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي".

وجددت الوزارة التأكيد على ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية المتبعة، وهي:

- تجنب التقارب الجسدي مع الآخرين، وتجنب الأماكن المزدحمة، وكذلك تجنب الأماكن المغلقة التي تعج بالناس. - ارتداء الكمامات. - غسل اليدين بانتظام. - الاستمرار في حماية كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/UG9TbWTesJ — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) August 7, 2020

المصدر: "وكالة الأنباء القطرية"