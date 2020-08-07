الحكومة المصرية توضح موقف المواطنين القادمين من الخارج من تحليل فيروس كورونا لدخول البلاد

قال المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد، إن بلاده تطالب أي أجنبي قادم إلى أي مطار غير سياحي بتحليل أنه خال من فيروس كورونا.

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وأوضح أن على الأجانب القادمين إلى مصر لأي مطار غير المطارات الثلاثة المصرح لها بالسياحة، أن يكون بحوزتهم شهادة بأنهم خالون من كورونا "البي سي أر"، ولا بد أن تكون صادرة قبل القدوم بثلاثة أيام على الأكثر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن "هذا الإجراء سيطبق على الأجانب القادمين إلى مصر وليس المصريين، والمصريون غير مطالبين بهذه الشهادة أما الثلاثة مدن المفتوحة للسياحة، فالقادمون إليها ملتزمون بعدم مغادرتها وإذا أراد أن ينتقل إلى محافظات أخرى عليه أن يحضر شهادة "بي سي أر" بخلوه من فيروس كورونا ويتم تطبيق ما يطبق على الأجانب القادمين إلى المطارات الأخرى".

وأكد أن أي مصري عائد من الخارج غير مطالب بتقديم أي شهادات أثناء عودته إلى البلاد والمطالبون فقط هم الأجانب.

من جانبها، نوهت وزارة الطيران المدني المصرية أن قرار حظر دخول القادمين إلى مصر دون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، يسرى على الأجانب فقط (غير حاملي الجنسية المصرية).

وأوضحت أن القرار يطبق اعتبارا من 15 أغسطس الجاري، كما يستثنى من القرار السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وكذلك الركاب الترانزيت إلى تلك المطارات.

المصدر: القناة الأولى المصرية