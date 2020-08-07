إسرائيل ترصد طائرة مسيرة تسللت من لبنان

قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد مساء الخميس طائرة مسيرة تسللت داخل إسرائيل في منطقة جبل الشيخ عند الحدود مع لبنان حيث تابعتها القوات المسيرة حتى تم إسقاطها من قبل قوة عسكرية.

وأضاف الجيش أنه تجرى في المكان أعمال تمشيط.

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ولفت بيان الجيش إلى أنه في حالة جاهزية عالية على الجبهة الشمالية ولن يسمح بخرق "سيادة دولة إسرائيل".

رصدت قوات #جيش_الدفاع الليلة الماضية طائرة مسيرة تسللت الى داخل #اسرائيل في منطقة #جبل_الشيخ في منطقة الحدود مع #لبنان حيث تابعت القوات المسيرة حتى اسقاطها من قبل قوة عسكرية. تجرى في المكان أعمال تمشيط. نبقى في حالة جاهزية عالية على الجبهة الشمالية ولن يسمح خرق سيادة #إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 7, 2020

إلى ذلك دوت صفارات الإنذار في منطقة الجليل في وقت سابق من اليوم الجمعة إلا أنه تبين أنه "إنذار كاذب لتسلل طائرة مسيرة" ولم يتم إطلاق أي نوع من النيران نحو إسرائيل، بحسب ما ذكره بيان الجيش.

المصدر: وكالات