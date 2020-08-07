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إسرائيل ترصد طائرة مسيرة تسللت من لبنان

أخبار العالم العربي

إسرائيل ترصد طائرة مسيرة تسللت من لبنان
Reuters
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قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد مساء الخميس طائرة مسيرة تسللت داخل إسرائيل في منطقة جبل الشيخ عند الحدود مع لبنان حيث تابعتها القوات المسيرة حتى تم إسقاطها من قبل قوة عسكرية.

وأضاف الجيش أنه تجرى في المكان أعمال تمشيط.

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ولفت بيان الجيش إلى أنه في حالة جاهزية عالية على الجبهة الشمالية ولن يسمح بخرق "سيادة دولة إسرائيل".

إلى ذلك دوت صفارات الإنذار في منطقة الجليل في وقت سابق من اليوم الجمعة إلا أنه تبين أنه "إنذار كاذب لتسلل طائرة مسيرة" ولم يتم إطلاق أي نوع من النيران نحو إسرائيل، بحسب ما ذكره بيان الجيش.

المصدر: وكالات 

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