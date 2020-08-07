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عون: سبب انفجار بيروت لا يزال مجهولا وهناك احتمال لتدخل خارجي من خلال صاروخ أو قنبلة أو أي شيء آخر

السفارة الأمريكية في بيروت: الولايات المتحدة تتعهد بأكثر من 17 مليون دولار كمعونة مبدئية للبنان

أخبار العالم العربي

السفارة الأمريكية في بيروت: الولايات المتحدة تتعهد بأكثر من 17 مليون دولار كمعونة مبدئية للبنان
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أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات طارئة بقيمة 17 مليون دولار لتمكين لبنان على تخطي المأساة المروعة لانفجار مرفأ بيروت.

ونشرت السفارة تغريدة في حسابها على "تويتر"، تعلن فيها عن دعم الولايات المتحدة للبنان بمساعدات طارئة.

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يذكر أن انفجارا مدمرا وقع مساء الثلاثاء الماضي، في منطقة ميناء بيروت، بالقرب من القاعدة البحرية اللبنانية، وتسببت بوقوع العديد من الضحايا وتدمير العشرات من المنازل والممتلكات العامة في أحياء العاصمة بيروت.

وبحسب السلطات المحلية، فإن الانفجار نتج عن حريق في مستودع كان يضم 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي سبق أن صادرتها الجمارك عام 2014، والتي كانت مخزنة هناك.

وعلى إثر الانفجار سارعت العديد من الدول العربية والأجنبية إلى تقديم يد العون وإرسال المساعدات والمعونات للبنان تضامنا مع الشعب اللبناني في محنته.

المصدر: وكالات

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