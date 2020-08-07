المغرب يرسل مستشفى عسكريا لمساعدة ضحايا الانفجار في لبنان

أعلن المغرب، الخميس، إرسال مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى بيروت، وإقامة مستشفى عسكري ميداني، على إثر الانفجار الذي هز مرفأ المدينة مخلفا عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية، إن "الملك محمد السادس أمر بإرسال وإقامة مستشفى عسكري ميداني ببيروت، بهدف تقديم العلاجات الطبية العاجلة للمصابين في الانفجار".

وبحسب الوكالة، فإن "المستشفى سيضم 100 شخص بينهم 14 طبيبا من تخصصات مختلفة (الإنعاش، والجراحة، والعظام والمفاصل، والأنف والأذن والحنجرة، والعيون، وعلاج الحروق، وجراحة الأعصاب، وطب الأطفال، وصيادلة)، بالإضافة إلى أدوية للإسعافات الأولية وأدوات للوقاية من فيروس كورونا المستجد".

وتابعت: "سيشمل المستشفى أيضا جناحا للعمليات ووحدات للاستشفاء والفحص بالأشعة والتعقيم ومختبرات وصيادلة، كما تشمل المساعدات خياما وأغطية لإيواء الضحايا ومواد غذائية".

من جهته، قال الطبيب الرئيسي بالمستشفى العسكري الميداني، قاسم شكار، إن "المستشفى يشمل جميع الوسائل التي تمكن من تقديم العلاجات للمصابين في الفاجعة التي ضربت مرفأ بيروت".

المصدر: "صحراء ميديا"