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وزير الصحة اللبناني: ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 154 قتيلا

قصة حزينة أخرى من بيروت.. عاد لوطنه ليتعالج من كورونا فقضى نحبه بالانفجار!

أخبار العالم العربي

قصة حزينة أخرى من بيروت.. عاد لوطنه ليتعالج من كورونا فقضى نحبه بالانفجار!
@samah_abbs
الشاب اللبناني محمد عباس الذي قضى بانفجار المرفأ
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بعد أيام من الانفجار الذي هز بيروت، وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، بدأت القصص المأساوية للضحايا تتكشف مع تواصل عمليات البحث ورفع الأنقاض.

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وقد نشرت سماح عباس، شقيقة الشاب اللبناني محمد عباس، عبر حسابها الخاص على "تويتر" منشورا قالت فيه إن شقيقها أصيب بفيروس كورونا في إفريقيا وأتى إلى لبنان ليتعالج وكانت حالته دقيقة جدا، مشيرة إلى أنه تبقى لديه 10% من العلاج ويشفى من الفيروس، ولكنه توفي في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت حيث كان يعالج في مستشفى الروم الذي تضرر بشكل كبير.

وقالت سماح: "خيي برقبة كل الفاسدين انشالله بتبتلو بولادكن وبتدوقو اللوعة".  

وكان مراسلنا من بيروت أفاد بانتشال 3 جثث اليوم من تحت الأنقاض ليرتفع بذلك عدد ضحايا انفجار بيروت.

وقالت صحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية الناطقة بالفرنسية اليوم نقلا عن مصادر طبية إن عدد الضحايا وصل إلى 149، فيما عدد المصابين تجاوز 5 آلاف.

المصدر: RT

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