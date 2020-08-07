مسلحون يستهدفون حفل زفاف بقنبلة يدوية في محافظة الحسكة السورية

استهدف مسلحون مجهولون حفل زفاف بمدينة رأس العين بشمال غربي الحسكة السورية بقنبلة يدوية، مما أدى الى إصابة العشرات.

وأفاد مراسلنا بأن الهجوم والاستهداف الذي شنه المسلحون أدى إلى إصابة 20 شخصا على الأقل بجروح متفاوتة.

وتناقل نشطاء أنباء عن إقدام مسلح يتبع للفصائل المسلحة الموالية لأنقرة بإلقاء قنبلة يدوية بين جموع من المحتفلين في عرس بمدينة رأس العين، وتسبب ذلك بجرح أكثر من عشرين شخص، كما أن العريس هو أيضا من الفصائل المسلحة.

المصدر: RT