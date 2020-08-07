مباشر.. مواصلة عمليات البحث عن ضحايا ورفع الأنقاض بمرفأ بيروت

تواصل فرق الدفاع المدني والقوى الأمنية عمليات البحث ورفع الأنقاض في مرفأ بيروت، الذي هزه انفجار يوم الثلاثاء الماضي، أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

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وأفاد مرسلنا في بيروت، صباح اليوم الجمعة، بأن فرق البحث عثرت على جثتين خلال أعمال رفع الأنقاض من مرفأ بيروت.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن إحدى الجثتين تعود للشاب جو عقيقي الذي كان مفقودا عقب الانفجار.

وأعلنت الهيئة العليا للإغاثة في لبنان أن أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت.

من جهة أخرى، أكد رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني أنه لا أثر لعناصر فوج إطفاء بيروت الذين كانوا أول الواصلين إلى موقع الانفجار حتى الساعة، باستثناء المتطوعة سحر فارس، التي تم تشييع جثمانها أمس.

ولفت عيتاني في حديث تلفزيوني إلى أن بلدية بيروت تواصلت مع 5 شركات لإزالة الركام، مشيرا إلى أنه تم استدعاء كل عناصر حرس بيروت وقد تم نشرهم في المناطق على مدار 24 ساعة.





يتبع..