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أقارب القذافي يطالبون بجثمان الزعيم الليبي الراحل

أخبار العالم العربي

أقارب القذافي يطالبون بجثمان الزعيم الليبي الراحل
Reuters
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طالب أحمد قذاف الدم، ابن عم الزعيم الليبي الراحل،  والمسؤول السياسي لـ"جبهة النضال الوطني الليبي"، من سلطات بلاده تسليم جثمان معمر القذافي لأقاربه.

وأكد قذاف الدم في تصريح أمس أيضا وجوب أن تسلم حكومة الوفاق الوطني الليبية جثث أنصار الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إلى أهاليهم، وأن يسمح لأنصار القذافي بالعودة إلى بلادهم.

ولفت قذاف الدم، الذي كان يتولى منصب منسق العلاقات مع مصر في عهد القذافي، إلى أن الآلاف من هؤلاء يضطرون للعيش في الخارج لأنهم لا يستطيعون العودة إلى وطنهم.

وشدد ابن عم الزعيم الليبي الراحل كذلك على ضرورة "الإفراج الفوري عن جميع السجناء الليبيين المعتقلين منذ تسع سنوات".

المصدر: وكالات

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