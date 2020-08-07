 
مباشر

شاهد ماذا فعل المحتجون بوزيرة العدل اللبنانية (فيديو)

أخبار العالم العربي

شاهد ماذا فعل المحتجون بوزيرة العدل اللبنانية (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oh6z

اعترض عدد من المحتجين طريق وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، في الجميزة، أحد أحياء العاصمة، بالقرب من منطقة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت مساء الثلاثاء.

وقام المتظاهرون برشقها بالمياه وطالبوها بتقديم استقالتها من الحكومة فورا.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا