إطلاق صفارات الإنذار بالقرب من الحدود اللبنانية والجيش الإسرائيلي ينشر توضيحا

قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار أطلقت في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية، اليوم الجمعة، وأكد لاحقا أن صفارات التحذير هذه كانت إنذارا وهميا. .

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي، في حسابه على تويتر ، أنه متابعة للتقارير عن تفعيل انذارات في منطقة الجليل فالحديث هنا عن "اشتباه كاذب لتسلل طائرة مسيرة. ولم يتم إطلاق أي نوع من النيران نحو الأراضي الإسرائيلية".

#عاجل متابعة للتقارير عن تفعيل انذارات في منطقة #الجليل فالحديث عن اشتباه كاذب لتسلل طائرة مسيرة. لم يتم اطلاق أي نوع من النيران نحو الأراضي الإسرائيلية https://t.co/ssWo0pMo0gpic.twitter.com/mPixpExm1m — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 7, 2020

وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل وجماعة "حزب الله" اللبنانية على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

المصدر: وكالات