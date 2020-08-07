شاهد.. برج التلفزيون "أوستانكينو" بموسكو يطفئ أضواءه تضامنا مع لبنان

أطفأ برج "أوستانكينو" التلفزيوني في موسكو أضواءه تضامنا مع لبنان، وتكريما لضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.

وتم إطفاء أضواء البرج لمدة ساعة واحدة، اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت موسكو وحتى منتصف الليل.

يذكر أن الانفجار الضخم في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي أودى بحياة 135 شخصا، وأسفر عن إصابة نحو 5 آلاف آخرين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قدم التعازي لنظيره اللبناني ميشال عون بضحايا الانفجار.

المصدر: RT