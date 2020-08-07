وزير الداخلية الليبي بحكومة بنغازي: هناك "أجندات" لزعزعة الأمن والاستقرار بسبب جائحة كورونا

قال وزير الداخلية بحكومة شرق ليبيا، إبراهيم بوشناف، الخميس، إن هناك "أجندات تستغل الرأي العام لزعزعة الأمن والاستقرار بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد".

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وفي بيان صحفي، طالب بوشناف المواطنين بعدم الاستماع للإشاعات"، مؤكدا على أنه "لا يمكن الاستهانة بجائحة كورونا ولن يتم تهويل أمرها وانتشار الوباء تحت السيطرة"​​​.

وأضاف الوزير في الحكومة الليبية البديلة عن حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا)، والتي مقرها مدينة بنغازي، أن "كل ما يجب اتخاذه لمواجهة جائحة كورونا تم اتخاذه منذ شهر مارس الماضي"، مضيفا أن "العالم لم يتفق على أية معايير ثابتة لمواجهة هذا المرض وفي كل لحظة تتغير التنبيهات حيال الجائحة من حيث رفعها أو التقليل منها، نحن لسنا استثناء عن العالم، وفيما يتعلق بإعادة بعض الإجراءات التي رفعت في السابق، فإن هناك دولا كثيرة أعادت الحظر ومنع التنقل بين المدن، وأقفلت المطارات".

وطالب بوشناف المواطنين بعدم الاستماع إلا إلى البيانات الرسمية، مؤكدا أن "الحكومة تعمل كفريق واحد ومتعاضدة مع القوات المسلحة ومجلس النواب يتابع كل المستجدات بشأن الوضع الوبائي".

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا ( كوفيد-19 ) في ليبيا إلى 4475 إصابة ، ووصل عدد المتعافين إلى 640، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 99 حالة على مستوى البلاد.

المصدر: سبوتنيك