النيابة العامة المصرية تباشر التحقيقات في انهيار عقار بمدينة المحلة الكبرى

أعلنت النيابة العامة المصرية أنها تلقت إخطارا بانهيار عقار قديم مكون من خمسة طوابق بدائرة قسم المحلة بمحافظة الغربية، حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته.

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وقالت النيابة العامة، في بيان نشر على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، الخميس، إنها "استخرجت ثلاثة جثامين من تحت أنقاض العقار، وناظرتها النيابة العامة، وجار استكمال البحث لحصر المصابين والمتوفين إن وجدوا بين الأنقاض".

وجاء في البيان أيضا أن "النيابة العامة ضبطت ملف العقار المنهار وقرارات الترخيص والترميم وسائر القرارات الصادرة بشأنه لفحصها، إضافة إلى قيامها بحصر المتضررين من الحادث وسؤالهم وسؤال الشهود عن معلوماتهم حول الواقعة".

وفي ختام البيان، ذكرت النيابة العامة أنها أمرت بتشكيل لجنة من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، لفحص أنقاض العقار وملفه وقوفا على أسباب انهياره، وجار استكمال التحقيقات.

ناصر حاتم

المصدر: إنترفاكس