الفنان دريد لحام في تسجيل صوتي لـ "مينا الحبايب": نصلي كي تتفجر ينابيع المحبة

وجه الفنان السوري دريد لحام رسالة تضامن إلى "مينا الحبايب" بيروت، وإلى اللبنانيين بشكل عام بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

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وقال لحام في التسجيل الذي نشرته ابنته عبير، وأعاد نشره على صفحته الشخصية في "فيسبوك": "نتمنى كما نصلي أن يكون من نتائج هذا الانفجار المدمر والظالم أن تتفجر ينابيع المحبة بين كل مكونات الشعب اللبناني".

وافتتح لحام التسجيل بالقول إنه لم يجد "في قواميس اللغة كلمات تعبر عن مدى حزننا في سوريا وتأثرنا لما حل ببيروت واكتفينا بالدموع تحرق مآقينا".

أسامة يونس

المصدر: RT