 
مباشر

الفنان دريد لحام في تسجيل صوتي لـ "مينا الحبايب": نصلي كي تتفجر ينابيع المحبة

أخبار العالم العربي

الفنان دريد لحام في تسجيل صوتي لـ
Facebook@DuraidLahhamOfficial
رسالة صوتية للفنان السوري دريد لحام إلى "مينا الحبايب" بيروت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oh52

وجه الفنان السوري دريد لحام رسالة تضامن إلى "مينا الحبايب" بيروت، وإلى اللبنانيين بشكل عام بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت. 

إقرأ المزيد
لبيروت مع الحب !
لبيروت مع الحب !

وقال لحام في التسجيل الذي نشرته ابنته عبير، وأعاد نشره على صفحته الشخصية في "فيسبوك": "نتمنى كما نصلي أن يكون من نتائج هذا الانفجار المدمر والظالم أن تتفجر ينابيع المحبة بين كل مكونات الشعب اللبناني".

وافتتح لحام التسجيل بالقول إنه لم يجد "في قواميس اللغة كلمات تعبر عن مدى حزننا في سوريا وتأثرنا لما حل ببيروت واكتفينا بالدموع تحرق مآقينا".

أسامة يونس

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا