مصر.. استخراج جثامين من تحت أنقاض منزل انهار بالمحلة (فيديو)

تمكنت أجهزة الأمن المصرية في الغربية من استخراج جثث ضحايا من تحت أنقاض المنزل الذي انهار بمنطقة الرجبي في مدينة المحلة الكبرى، مساء الخميس.

وأفاد مراسل RT بأن الضحايا هم أم تدعى مرورة عوض أبو العنين، وطفلاها محمد وإياد.

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وكان طارق رحمي محافظ الغربية، وبرفقته اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدن طنطا والمحلة ورؤساء أحياء طنطا والمحلة، قد انتقلوا إلى منطقة الرجبي بالمحلة الكبري، للوقوف على الأضرار الناجمة عن انهيار عقار مكون من 5 طوابق.

وأصدر المحافظ أوامر بفرض طوق أمني حول العقار، وتوجيه كافة المعدات للبحث عن ضحايا أو ناجين تحت الركام.

كما أصدر توجيهاته لرئيس مركز المحلة بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار وكذلك الإخلاء العاجل لثلاث منازل مجاورة.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة، برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والدفع بعدد من سيارت الإسعاف محل الواقعة لنقل الضحايا للمستشفى، كما وجه أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بفتح نزل شباب المعتمدية لاستقبال الأسر المتضررة، وكلف أيضا أماني النادري، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي، بضرورة تشكيل لجنة لصرف مساعدات وتعويضات إلى أسر ضحايا ومصابي حادث انهيار المنزل.

في بيت كامل من 5 أدوار وقع من شويه في المحله ما بين الرجبي و أبو شاهين

والحكومة والاسعاف والدفاع المدني المطافي هناك بيحاولوا يطلعوا الناس وعيالها من تحت الأنقاض ادعولهم pic.twitter.com/mMQfJeyRyf — كريم اللي عايز يهاجر ⁦⁦⁦🇳🇱⁩ (@kemoelbremo2) August 6, 2020

المصدر: RT - ناصر حاتم