بيروت.. محتجون يحاولون اقتحام مدخل مجلس النواب والأمن يستخدم الغاز لتفريقهم (فيديو)

أفاد مراسل RT في لبنان، مساء اليوم الخميس، بأن عددا من المحتجين حاولوا اقتحام مدخل مجلس النواب في العاصمة بيروت.

وأضاف مراسلنا أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن اشتباكات وقعت بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب أمام مجلس النواب.

وأشارت إلى أن المحتجين في ساحة رياض الصلح وقرب مجلس النواب حاولوا إزالة الحواجز الأسمنتية.

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية