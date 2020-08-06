بيان ليبي تركي مالطي يتحفظ على عملية "إيريني" الأوروبية لمراقبة تدفق السلاح إلى ليبيا

التقى وزراء خارجية كل من ليبيا ومالطا وتركيا اليوم الخميس في العاصمة الليبية طرابلس، لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وعلاقات التعاون المشترك بين الدول الثلاث.

وعبرت وفود الدول الثلاث في بيان، عن تحفظها على عملية "إيرني" الأوروبية لمراقبة تدفق السلاح إلى ليبيا.

وأكدت تركيا ومالطا على دعمهما لحكومة الوفاق، وشددتا على أنه لا وجود لحل عسكري للأزمة الليبية وأن أمن واستقرار ليبيا يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لهما.

وأفادت الدول الثلاث في البيان، بأنه قد تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك وعودة الشركات التركية والمالطية للعمل في ليبيا والعمل على استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وكل من مالطا وتركيا.

وتم الاتفاق أيضا على ضرورة تعزيز الحدود الجنوبية لليبيا ومحاربة الاتجار بالبشر وعمليات التهريب.

وأبدت كل من تركيا ومالطا الاستعداد لدعم حكومة الوفاق في هذا الصدد من خلال توفير الاحتياجات والتجهيزات اللازمة للرفع من قدرات خفر السواحل الليبي.

كما تم التأكيد على أهمية مشاركة الاتحاد الأوروبي في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال المساعدة في برامج لتنمية دول المصدر لهذه الهجرة، مع تشكيل فريق عمل مشترك لتنسيق الجهود والتعاون بين الدول الثلاث من أجل ترجمة أي أمور متفق عليها إلى مشاريع عملية ملموسة.

RT

المصدر: RT