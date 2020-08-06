مصر.. انهيار عقار بمدينة المحلة والأمن يكثف جهوده بحثا عن مفقودين (صور)

أفاد مراسل RT في مصر اليوم الخميس، بانهيار عقار بمدينة المحلة، مشيرا إلى أن الأمن يكثف جهوده بحثا عن مفقودين.

وكشفت مصادر أن عقار المحلة المنهار مكون من 5 طوابق وتقطن به 5 أسر، كان متواجدا بداخله 7 أشخاص، بينهم أطفال، وجار البحث عنهم أسفل الركام.

وأوضحت المصادر أن العقار قديم وكان يشهد أعمال ترميم، بسبب تعرضه للتصدعات والتشققات.

وأشارت إلى أنه قد تم الدفع بـ 9 سيارات إسعاف في انتظار الوصول إلى أي مصابين أو جثث.

وتم فرض طوق أمني حول العقار المنهار وحول العقارات المجاورة له، كما تم إخلاؤها خشية تأثرها بالعقار المنهار.

وقرر محافظ الغربية تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار ومعاينة العقارات المجاورة.

RT

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المصدر: RT