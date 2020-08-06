مصر تعلن موافقة الاتحاد العالمي للأمصال على توفير حصة من لقاح فيروس كورونا حال تصنيعه

كشفت وزيرة الصحة المصرية، أن الاتحاد العالمي للأمصال وافق على تأمين حصة لمصر من لقاح فيروس كورونا المستجد حال تصنيعه.

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وقالت الوزيرة خلال اجتماع للحكومة اليوم الخميس: "تمت الموافقة من قبل الاتحاد العالمي للأمصال واللقاحات على أن تكون مصر ضمن الدول التي سيتم إشراكها في توفير حصة لها من التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد".

وأشارت إلى موقف مستشفيات العزل والحميات والصدر، والمخصصة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه بتلك المستشفيات نحو 6556 سريرا داخليا، و 793 سرير رعاية، و640 جهاز تنفس صناعي، وتقوم تلك المستشفيات بفرز المشتبه بهم، ويتم تقسيمهم إلى حالات خفيفة ومتوسطة تخضع للعزل المنزلي، وحالات شديدة، يتم إيداعها مستشفيات العزل.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تراجع معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة "ألا يكون ذلك الانخفاض في الأعداد مبررا للتخلي عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا تحدث لا قدر الله انتكاسة في الوضع الوبائي كما حدث في عدة دول حول العالم".