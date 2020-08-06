ماكرون: هدف زيارتي هو التعبير عن الدعم للشعب اللبناني وللبنان حر

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هدف زيارته هو التعبير عن الدعم للشعب اللبناني وللبنان حر.

كما أكد أن فرنسا لن تتخلى أبدا عن اللبنانيين، متقدما بالتعازي للشعب اللبناني على ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وقال ماكرون إن فرنسا لن تترك أبدا لبنان واللبنانيين والهدف من الزيارة اليوم هو مساندة الشعب اللبناني ونحن هنا لتأكيد أخوة الشعب الفرنسي للبنان.

وأعلن أنه بعد ساعات ستأتي طائرة مساعدات جديدة إى لبنان من أجل المساعدة في التحقيقات لمعرفة الحقيقة.

ولفت ماكرون إلى أننا "سننظم مؤتمرا دوليا لدعم بيروت ولبنان وسنضع إدارة واضحة وشفافة لكي تصل المساعدات سواء الفرنسية أو الدولية لمن هم بحاجة اليها. سنعمل مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لمساعدة لبنان".

وقال: "ما قبل 4 أغسطس ليس كما بعده إذ أن وقع الانفجار كان كبيرا وهو أشبه بالصاعقة لقيامة لبنان أقوى مما كان".

وتابع: سأعود في الأول من سبتمبر إلى لبنان. هذا وقت تحمل المسؤولية وبناء نظام سياسي جديد ومسؤولية القيادة اللبنانية صياغة ميثاق سياسي جديد.

وقال ماكرون إن الأموال من أجل لبنان موجودة لكنها فقط بانتظار تطبيق الإصلاحات الداخلية.

ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون أسابيع العمل وهو عمل مشترك ضروري وليس تحت الضغط وأظهرت التجارب أن العقوبات ليست أفضل طريقة إلا أنني لا أستثني أن يكون هناك عقوبات في المستقبل.

وقال ماكرون باللغة العربية:"بحبك يا لبنان"!.

يتبع..