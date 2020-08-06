لبنان.. تسجيل 255 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس، تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، في ارتفاع كبير بعدد الإصابات يتزامن مع انشغال المستشفيات بإغاثة ضحايا انفجار المرفأ.

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وأعلنت ​الوزارة في تقريرها اليومي، تسجيل 255 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19​، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 5672 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 251 حالة إصابة بين المقيمين خلال​​ الـ24 ساعة الماضية، و4 حالات بين الوافدين، لافتة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 70.

يأتي ذلك، بينما هز أول أمس انفجار ضخم مرفأ بيروت، عم صداه في أرجاء المدينة وأدى إلى تهشم شرفات المنازل وانهيار الشرفات.

كما أدى إلى سقوط 137 ضحية وأكثر من 5 آلاف مصاب في آخر إحصائية قابلة للارتفاع.

المصدر: RT