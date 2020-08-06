 
مباشر

عون طلب من ماكرون صورا جوية للمرفأ لحظة الانفجار

أخبار العالم العربي

عون طلب من ماكرون صورا جوية للمرفأ لحظة الانفجار
Reuters
ماكرون يلتقي عون في بعبدا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oh27

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صورا جوية عن لحظة وقوع الانفجار في مرفأ بيروت، ووعد الرئيس الفرنسي بتأمينها بأقرب وقت ممكن.

إقرأ المزيد
ماكرون يلتقي الرؤساء الثلاثة في بعبدا: أنا هنا اليوم لاقترح عليهم اتفاقا سياسيا جديدا
ماكرون يلتقي الرؤساء الثلاثة في بعبدا: أنا هنا اليوم لاقترح عليهم اتفاقا سياسيا جديدا

وأكد الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي من بعبدا أن التحقيقات لا بد أن تجري بكل شفافية لمعرفة ما حصل فعلا وتسبب بالانفجار في مرفأ بيروت.

وأبلغ الرئيس الفرنسي حشودا من اللبنانيين الغاضبين، خلال جولته في منطقتي الجميزة ومار مخايل، بأن الدعم الذي ستقدمه باريس لبلادهم لن يذهب إلى "الأيدي الفاسدة" وإنه يريد اتفاقا جديدا مع السلطات السياسية.

وقال ماكرون إن  ثمة حاجة لإجراءات سياسية قوية لمحاربة الفساد وقيادة لبنان إلى الإصلاح، كما أن هناك حاجة لإصلاح النظام المصرفي اللبناني ليكون أكثر شفافية.

المصدر: الوطنية للإعلام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا