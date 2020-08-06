جمعية لحقوق الحيوان تمنع شركة كويتية من شحن أغنام حية إلى الشرق الأوسط

تسعى جمعية لحقوق الحيوان في جنوب إفريقيا إلى استصدار أمر قضائي لمنع شركة كويتية من شحن عشرات الآلاف من رؤوس الأغنام عبر خط الاستواء إلى الشرق الأوسط خلال أشهر الصيف.

وطلبت جمعية حقوق الحيوان في جمهورية جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، من محكمة جراهامز تاون العليا في إيسترن كيب، إصدار قرار مؤقت باعتراض سفينة تابعة لشركة المواشي الكويتية لتصدير الماشية، من الإبحار من ميناء إيست لندن في جنوب إفريقيا، وعلى متنها نحو 70 ألف رأس من الأغنام.

وقالت الجمعية في الوثائق التي قدمتها للمحكمة، إنها كانت تبحث وضع شركة المواشي وشركتها الأم، شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية، منذ أواخر العام الماضي.

وذكرت أن ضيق المساحة وشدة الحرارة خلال رحلات نقل الحيوانات قد تؤدي إلى "طهيها وهي حية"، حيث تم تسجيل درجات حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية على متن سفن المواشي في الخليج.

وقالت: "تعاني الشاة التي لا تنفق من محنة كبيرة لأسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

وأضافت في المذكرة التي قدمتها للمحكمة "المحنة التي يجب على هذه الشياه تحملها، وعددها بين 40 ألفا و 80 ألفا في الشحنة الواحدة، مروعة".

وأبحرت أول شحنة أغنام لشركة المواشي من جنوب إفريقيا إلى الكويت في أكتوبر الماضي، تلتها شحنة ثانية في مارس. وللشركة مكاتب محلية في مدينة إيست لندن.

واتجهت الشركة الكويتية لاستيراد الماشية من جنوب إفريقيا بعد أن منعت أستراليا في 2018 تصدير الأغنام الحية للشرق الأوسط خلال أشهر الصيف.

المصدر: رويترز