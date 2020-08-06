ماكرون: ثمة حاجة لإجراءات سياسية قوية لمحاربة الفساد وقيادة لبنان إلى الإصلاح

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونإن ثمة حاجة لإجراءات سياسية قوية لمحاربة الفساد وقيادة لبنان إلى الإصلاح، كما هناك حاجة لإصلاح النظام المصرفي اللبناني ليكون أكثر شفافية.

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وأضاف ماكرون في مؤتمر صحافي في قصر بعبدا، أن لبنان يعاني أزمة اقتصادية ومالية منذ أعوام ويتطلب حلها مبادرات سياسية قوية وآمل أن تحصل التحقيقات بطريقة شفافة وتفسر أسباب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي وأدى إلى عدد من الضحايا والجرحى، مشيرا إنه لمس الغضب الموجود في الشارع اللبناني.

وقال: "جئت لأعبر عن دعم الشعب الفرنسي للشعب اللبناني وقد ترجم هذا الدعم بمساعدات وصلت امس واخرى تصل في الساعات المقبلة".

وأكد ماكرون أنه من المهم وضع برنامج صندوق النقد الدولي للبنان موضع التنفيذ.

المصدر: رويترز