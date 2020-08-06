مصر.. القبض على مستشار حكومي مزيف حصل على ملايين الجنيهات (صورة)

ألقت هيئة الرقابة الإدارية في مصر القبض على صاحب شركة خاصة، لانتحاله صفة "المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم" واستغلال هذه الصفة في الحصول على منافع مادية.

RT

ووفقا لبيان الهيئة فقد حصل المتهم على منافع مادية تقدر قيمتها بحوالي 5 ملايين جنيه من أحد المواطنين، وذلك بعد أن ادعى قدرته على التدخل لدى بعض الجهات القضائية لحفظ إحدى الدعاوي الخاصة لصالح المواطن.

وقد أسفرت تحريات الهيئة عن اعتياد المتهم استخدام تلك الصفة للنصب على عديد من المواطنين الراغبين في إنهاء مصالحهم، وبتقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم وجارى التحقيق معه حاليا بمعرفة النيابة العامة.

المصدر: RT