شاهد.. أول صورة للطيار المصري قائد الطائرة المحطمة في الجونة

نشرت وسائل الإعلام المصرية أول صورة للطيار، أكرم حصري، قائد الطيارة التي تحطمت، اليوم الخميس، في مطار الجونة بمنتجع الغردقة.

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وصرح المتحدث باسم وزير الطيران المدني في مصر، باسم عبد الكريم، بأن طائرة تابعة لشركة Air man sky sports للرياضات الجوية، وهي من طراز "أبولو فوكس" تعرضت لحادث سقوط على ممر الهبوط بمطار الجونة حيث كانت تقوم برحلة تجريبية.

وقد أسفر الحادث عن مصرع قائدى الطائرة، وهما الطيار أكرم الحصري، والطيار محمد سعيد، وعلى الفور أصدر الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني قرارا بتشكيل لجنة مختصة من الإدارة المركزية للتحقيق في الحادث والمعاينة الأولية والوقوف على أسبابه.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية