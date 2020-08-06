تشاووش أوغلو يبحث التسوية الليبية مع السراج ووزير خارجية مالطا

عقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، اجتماعا في طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، ووزير خارجية مالطا، إيفاريست بارتولو.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية بأن الاجتماع الذي عقد بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام في مقر حكومة الوفاق، ضمن إطار زيارة عمل وصل بها تشاووش أوغلو طرابلس اليوم، تناول "آخر المستجدات الحاصلة على الساحة الليبية وسبل حل الأزمة بالطرق السياسية"، دون شرح مزيد من التفاصيل.

الأناضول

وتعد تركيا أكبر حليف على الساحة الدولية لحكومة الوفاق الليبية، المتمخضة عن اتفاق الصخيرات، في صراعها ضد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

المصدر: الأناضول