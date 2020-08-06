الصحة السورية: مستمرون بتقديم التسهيلات لاستقبال المتضررين جراء انفجار بيروت
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أعلنت وزارة الصحة السورية أنها مستمرة بتقديم كل التسهيلات لاستقبال السوريين المتضررين جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت أمس الأول.
وأوضحت الوزارة أن استقبال المتضررين وذويهم يتم "بمراعاة كل الاجراءات الوقائية اللازمة في ظل جائحة كورونا، من أخذ مسحات للقادمين ومتابعتهم والإشراف عليهم طبيا".
وكانت الحكومة السورية وضعت عددا من الشروط لدخول السوريين إلى بلادهم عبر لبنان، ومنها أن يجروا فحص اختبار كورونا لدى مراكز صحية معتمدة لدى سوريا، ولاحقا عادت لتزيد عدد تلك المراكز بعد الزحام الشديد عليها.
المصدر:RT