جعجع يطالب بلجنة تحقيق دولية بانفجار بيروت ويدعو لاستجواب الحكومة

دعا رئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة وعلنية لاستجواب الحكومة حول انفجار مرفأ بيروت، مطالبا بلجنة تحقيق دولية ترسلها الأمم المتحدة.

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وحمل جعجع السلطة الحاكمة مسؤولية الانفجار، وقال: "إذا أردت أن أسلم جدلا أن القصة بين ​الجمارك​ وأمن الدولة​، كل المسؤولية على السلطة الحاكمة، لأنه كما يكون رب البيت يكون كل الناس".

وقال جعجع: "لا أعتقد أن القصة قصة إهمال، ولكن لن نحكم، وننتظر التحقيقات، والمسؤولية كلها تقع على السلطة التي لن تحسن التصرف، ولا يجوز محاكمة مدير عام من هنا وهناك، إنما المحاكمة يجب أن تكون للسلطة"، مشددا على أن "السلطة الحاكمة طيرت تعب الناس، والآن وضعتهم تحت عبء الديون إثر الانفجار".

وأضاف جعجع أن "الاستنتاج الأولي هو أن المواد تركت في المرفأ لأن هناك من قد يحتاجها عن سابق تصور وتصميم، من دون الاهتمام بخطورتها على الناس".

وأعلن أنه "انطلاقا من انعدام ثقتنا بالسلطة الحاكمة التي تتدخل بالقضاء، نطالب بلجنة تحقيق دولية ترسلها الأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن وإنشاء صندوق دولي لإغاثة المنطقة المنكوبة باشراف الأمم المتحدة".

ودعا جعجع مجلس النواب اللبناني إلى "عقد جلسة طارئة وعلنية لاستجواب الحكومة حول الانفجار".

وكان رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، ورئيس الحزب الاشتراكي، وليد جنبلاط، طالبا أيضا بلجنة تحقيق دولية بحادث انفجار مرفأ بيروت، مؤكدين عدم ثقتهما بالحكومة الحالية.

المصدر: النشرة