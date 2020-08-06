فنانة مصرية تنشر أول صورة لها بعد إصابتها بجرح عميق في انفجار بيروت

نشرت الفنانة المصرية نانسي صلاح، أول صورة لها بعد إصابتها بجرح عميق في انفجار مرفأ بيروت الضخم منذ يومين.

ونشرت نانسي صورة لها عبر موقع "إنستغرام" من داخل المستشفى حيث تلقت الإسعافات والعلاج إثر إصابتها في اليد بجروح، وكتبت "الحمد لله على كل شيء".

وتتواجد نانسي صلاح في بيروت حاليا، لتصوير مشاهدها في مسلسل "أسود فاتح"، مع عدد كبير من النجوم منهم الفنان صبري فواز، والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

المصدر: اليوم السابع