الكاظمي يوافق على جرد الحاويات "عالية الخطورة" منعا لتكرار أحداث بيروت

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق "الجمارك"، اليوم الخميس، موافقة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي على تشكيل لجنة لجرد وإخلاء الحاويات "عالية الخطورة" الموجودة عند المنافذ الحدودية.

وذكر بيان لرئيس الهيئة، عمر الوائلي: "حصلت على موافقة رئيس الوزراء على المقترح الذي قدمته لتشكيل لجنة عاجلة برئاسة مدير المنفذ الحدودي وعضوية الدوائر العاملة فيه لجرد الحاويات عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا) المتكدسة والموجودة داخل المنافذ الحدودية".

وأضاف، أن "هيئة المنافذ ستعمل على وضع الحلول وإخلاء الحاويات إلى أماكن نائية تخصص من قبل الشركة العامة لموانئ العراق، فيما يتعلق بالموانئ، وسلطة الطيران المدني، المتعلقة بالمطارات، وشركة النقل البري، فيما يخص المنافذ البرية".

وأشار الوائلي إلى "أهمية هذه الإجراءات الاحترازية لتفادي ما حدث في لبنان، والدمار الذي خلفته هذه الانفجارات".

وأكد أن "على اللجنة إنهاء أعمالها وتقديم تقريرها خلال 72 ساعة"، وفقا للبيان.

المصدر: RT